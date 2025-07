Edu Guedes agradece apoio de amigos famosos após tumor no pâncreas

Edu Guedes emocionou seguidores ao aparecer em um vídeo publicado no YouTube para agradecer o carinho que recebeu durante o tratamento contra um tumor no pâncreas. O apresentador passou por quatro cirurgias em apenas duas semanas e foi acompanhado pela noiva, Ana Hickmann, durante a gravação dos agradecimentos.

Ao longo dos 30 minutos de vídeo, Edu relembrou mensagens e gestos de apoio que recebeu de diversos artistas e amigos famosos. Uma das primeiras a procurá-lo, segundo contou, foi Ana Maria Braga, que já enfrentou diferentes batalhas contra o câncer.

“Foi muito importante receber as palavras de alguém tão especial e que passou por problemas semelhantes ao que eu estava passando”, declarou.

O apresentador mencionou ainda uma extensa lista de celebridades que se solidarizaram com o momento delicado. Entre os nomes citados estão Sonia Abrão, Daniela Albuquerque, Marcelo de Carvalho, Leão Lobo, João Kléber, Geraldo Luiz, Tom Cavalcante, Adriane Galisteu, Márcia Sensitiva, Marcos Pontes, Lucas Lucco e Ivete Sangalo.

Durante a gravação, Ana Hickmann esteve ao lado do noivo e também expressou sua gratidão. “Foi ótimo, amor! E olha que tinha muito mais para você agradecer”, disse a apresentadora.

No encerramento do vídeo, a equipe de Edu Guedes preparou uma homenagem ao chefe de cozinha, com direito a flores e chocolates.

“Obrigado por estarem comigo! Isso me fortalece mais do que vocês imaginam. Ana Hickmann, te amo!”, escreveu Edu.

