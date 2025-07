Edu Guedes confessa ter sentido medo após diagnóstico de câncer: “A ficha ainda não caiu”

O chef de cozinha Edu Guedes, de 51 anos, passou por momentos difíceis após receber o diagnóstico de câncer no pâncreas no último mês, precisando enfrentar quatro cirurgias em um período de 15 dias. O apresentador participou, nesta terça-feira (22/7), do programa “A Tarde é Sua” e desabafou, emocionado, ao relembrar os procedimentos para a retirada do tumor.

“Não tive tempo de ter reação. A ficha ainda não caiu de tudo isso. Então, quando lemos a notícia, a gravidade… Não somos conhecedores, e isso assusta. Quando alguém pergunta: ‘você não faz exame de rotina?’. A gente faz, mas agora terei de ter maior cuidado”, falou o apresentador da RedeTV!.

Edu Guedes revela novos detalhes do diagnóstico de câncer em desabafo emocionante após cirurgia Edu Guedes Câncer de pâncreas: oncologista explica o diagnóstico de Edu Guedes e os desafios do tratamento Ana Hickmann e Edu Guedes Edu Guedes surge em registro com Ana Hickmann e o enteado

O cozinheiro detalhou como foi o dia em que recebeu o diagnóstico da doença, após um almoço com um amigo durante os preparativos para uma corrida em Portugal: “Era uma quinta-feira, era o primeiro dia de treinamento para correr de carro em Portugal. Um amigo veio de Americana pra cá, fomos almoçar e comecei a me sentir mal. Era dor no peito, falta de ar, fui ao banheiro e caí de dor. Voltei e falei: ‘Pedrinho, me leva ao hospital’.”

Edu não deixou de agradecer ao apoio da esposa, Ana Hickmann, que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis: “É lógico que medo dá. Algumas horas a gente chorou junto. A gente chorou junto antes de ir pra cirurgia. A gente chorou junto quando eu voltei da cirurgia. Algumas horas a gente chora de felicidade por estar aqui também, no nosso dia a dia. A gente, cada dia que a gente vai vencendo alguma coisa, a gente também chora. A gente chora por alguma coisa boa que tá acontecendo. Agora, se emocionar, a gente se emociona sempre, porque eu não tive esse tempo pra pensar nessa dor”, revelou.

Pai de Maria, de 16 anos, fruto do antigo relacionamento com Daniela Zurita, o chef está com a data do casamento religioso marcada com Ana Hickmann. Os dois estão juntos desde o final de 2023 e assumiram publicamente a relação em março de 2024