Edu Guedes detalha descoberta do câncer e sintomas que ignorou: veja o vídeo

O diagnóstico se confirmou e, com indicação da equipe do Einstein, o apresentador foi submetido a uma cirurgia de emergência para retirar os núdulos. O procedimento durou seis horas.

“Eu tive uma sorte porque primeiro foi detectado no começo e segundo que esse tumor tava na cauda do pâncreas. […] Apesar de ser uma cirurgia longa, como a minha foi, foram 6 horas, deu tudo certo. Ele tirou parte do pâncreas, tirou os nódulos que em volta estavam pra não ter risco e o baço também.”

Ainda em recuperação, Edu diz estar se sentindo melhor a cada dia e agradeceu à equipe médica, familiares e ao público. “Eu falei: ‘Vou tomar mais cuidado agora com a minha vida porque eu tava fazendo a conta, eu já usei quatro.’ […] Então, agora eu vou tomar mais cuidado. Mas eu queria agradecer a todo mundo que sempre me prestigia por tantas mensagens.”

Ele finalizou o vídeo com uma mensagem de fé e atenção aos sinais do corpo: “Se eu posso deixar uma mensagem aqui para todo mundo é que Deus muitas vezes dá sinais pra gente. Com certeza. Eh, tive alguns sinais e esses sinais foram importantes para eu tá aqui fazendo esse vídeo agora para vocês, tá bom?”

Veja o vídeo: