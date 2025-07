Edu Guedes fala sobre alta hospitalar após cirurgia contra o câncer

O chef de cozinha realizou uma cirurgia de seis horas para retirar um tumor no pâncreas

No último final de semana, o chef de cozinha Edu Guedes passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas e, desde então, segue se recuperando no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Nesta terça-feira (8/7), o apresentador da RedeTV! comentou sobre a previsão de alta hospitalar.

O marido da também apresentadora Ana Hickamnn, falou brevemente a coluna de Daniel Nascimento, do O Dia, sobre a sua possibilidade de alta, visto que a internação ocorreu no sábado, dia 5 de julho, como divulgado com exclusividade pelo portal LeoDias: “Ainda estou me recuperando. Não sabemos quando sairei do hospital”, explicou Edu, que foi submetido a uma pancreatectomia robótica, cirurgia delicada que durou seis horas.

Veja as fotos Câncer de pâncreas: oncologista explica o diagnóstico de Edu Guedes e os desafios do tratamentoFoto: Reprodução Reprodução Rede TV! Hickmann e Edu GuedesReprodução: Instagram/Ana Hickmann Edu GuedesReprodução

Leia Também

O boletim médico desta terça-feira informou que o chef do “Fica com a Gente” teve uma “noite muito boa” e que sua evolução está sendo mais rápida do que o esperado, segundo os médicos. A nota acrescenta ainda que Edu tem acompanhado as mensagens de apoio e agradece por todo o carinho que vem recebendo.

Ainda de acordo com as informações obtidas pela reportagem no portal, o cozinheiro descobriu o câncer ao realizar um procedimento para retirada de pedras nos rins. Após alguns exames mais detalhados, constatou a presença de nódulos no pâncreas.