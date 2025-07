Edu Guedes passa por cirurgia delicada de remoção de câncer no pâncreas

O apresentador Edu Guedes passou por uma cirurgia delicada para remoção de um câncer no pâncreas. A informação foi obtida com exclusividade pelo portal LeoDias. O procedimento foi feito no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado (5/7).

De acordo com as informações descobertas pelo portal, há alguns dias Edu passou mal por conta de uma infecção originária de uma crise renal. Na ocasião, o chef submeteu-se a mais de um procedimento cirúrgico de emergência por conta do comprometimento dos rins e através de exames mais detalhados foi descoberto nódulo no pâncreas.

O portal tentou contato com as assessorias dos apresentadores e Ana Hickmann, noiva de Edu, confirmou a notícia.