Edu Guedes se declara para a filha após cirurgia de retirada de tumor

Edu Guedes usou as redes sociais nesta segunda-feira (14 de julho) para se declarar à filha Maria e parabenizá-la pelo seu empenho nos estudos. O chef de cozinha exaltou que a adolescente, de 16 anos, se manteve firme em seu objetivo mesmo diante dos últimos acontecimentos com ele. O marido de Ana Hickmann foi diagnosticado com um câncer no pâncreas e passou por uma cirurgia no início do mês.

“Papai sente muito orgulho de você! Parabéns pelos seus estudos. Você foi corajosa. No momento mais difícil, fez o que somente os fortes são capazes. Mesmo com todas as dificuldades que o papai estava passando, não desistiu. Em breve estaremos juntos. Te amo”, escreveu ele.

A batalha de Edu Guedes contra o câncer

Edu Guedes passou por uma cirurgia de retirada de nódulos no pâncreas e foi liberado do hospital na última sexta-feira (11 de julho). Durante o vídeo, Edu contou que tudo começou em abril, quando sentiu dores intensas nas costas. Durante uma corrida no autódromo de Interlagos, chegou a ter uma crise renal e expeliu uma pedra, mas decidiu ignorar o episódio. “Como eu já tive várias crises de pedra no rim ao longo da vida, achei que era só mais uma. Não fui ao hospital, não fiz nada”, disse.

A situação se agravou dias depois, quando desmaiou no banheiro durante um almoço com um amigo. “A dor era absurda, parecia um ataque cardíaco. Fui levado para o pronto-socorro, e foi aí que tudo começou a mudar”, contou.

Foi então que uma tomografia revelou uma pedra de 1,6 cm no rim, o que o levou a uma cirurgia. Durante os exames, os médicos identificaram uma anomalia no pâncreas. “O doutor me chamou e disse: ‘Edu, vi algo estranho na imagem do seu pâncreas. Acredito que seja um tumor’”, relatou.

Após novos testes, veio a confirmação de um tumor localizado na cauda do pâncreas. “Graças a Deus, foi detectado cedo. Agora que estou aprendendo, sei que quando está na cabeça do pâncreas é mais delicado. No meu caso, era possível retirar a parte afetada”, explicou.

Fonte: Metrópoles

