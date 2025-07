Edu Guedes tem alta de hospital após cirurgia para retirada de tumor

Segundo a nota oficial, Edu inicialmente procurou atendimento médico devido a uma infecção provocada por um cálculo renal. A primeira cirurgia, considerada de emergência, foi conduzida pelo médico Joaquim de Almeida para a retirada do cálculo, após complicações nos rins.

Durante os exames realizados no processo de investigação clínica, foi identificado um tumor pancreático, o que levou à necessidade de uma segunda cirurgia. Essa intervenção foi realizada pelo cirurgião oncológico e de transplante Marcelo Bruno.

“Há duas semanas, eu tive uma crise renal e fui hospitalizado. No exame, o Dr. Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal. Eu tive que fazer uma cirurgia de retirada dessa pedra. Ela tinha aproximadamente 1,6 cm. Ela não ia passar de jeito nenhum. Aí, posteriormente, os exames detectaram inúmeros cálculos nos dois rins e um tumor de 2 cm no pâncreas”, explicou no vídeo.

Em seguida, Edu agradeceu o carinho e afirmou que está se recuperando bem da cirurgia. “Me operaram bem rápido. A cirurgia demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. Minha recuperação está sendo ótima, já estou no quarto. Eu mando esse vídeo não só para informar, mas para agradecer o carinho de todos e tranquilizar aqueles que, de alguma forma, gostam de mim e do meu trabalho também. Agradeço a Ana (Hickmann), a Maria (filha), meus pais, por estarem ao meu lado, minha família e tantos amigos e muitos brasileiros que eu não tinha ideia da dimensão, que gostam de mim. Eu sempre procurei fazer tudo com muito carinho e tenho certeza de que estou recebendo toda essa força para melhorar e para me curar também. Muito obrigado a todos vocês, do fundo do meu coração”, disse.