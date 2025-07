Eduardo Bolsonaro ameaça Moraes e diz que vai tirá-lo do STF. Vídeo

Em live divulgada neste domingo (20/7), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao dizer que um de seus objetivos é tirar o magistrado do seu cargo de ministro da Corte.

O parlamentar licenciado também ameaçou os “cachorrinhos” da Polícia Federal (PF) que lhe estão investigando.

Confira:

No vídeo, Eduardo está comentando sobre carta que publicou após o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ser alvo de operação da PF e medidas cautelares impostas pelo STF.

“O tempo todo a gente tem que expor o nível de várzea que é o Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isso também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da Corte. Você não é digno de estar no topo do Poder Judiciário. E eu tô disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante”, disse Eduardo.