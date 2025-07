Eduardo Bolsonaro comete erro estratégico no embate com Moraes

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) cometeu um erro estratégico no enfrentamento com o ministro Alexandre de Moraes (STF), avaliam aliados do parlamentar.

Na visão de pessoas próximas a Eduardo, o parlamentar acertou ao buscar sanções a Moraes nos Estados Unidos, mas cometeu um equívoco ao se colocar publicamente como o articulador dessas punições.

A avaliação é que, depois que o governo Trump começou a discutir as sanções, Eduardo deveria ter adotado um perfil mais “low profile”, em vez de dar publicidade a cada uma de suas ações na Casa Branca.

Agora, essa exposição nas redes foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes como prova de que o deputado e Jair Bolsonaro estariam cometendo crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação que envolva organização criminosa.

Um outro ponto visto como negativo do ponto de vista eleitoral foi o anúncio do tarifaço contra o Brasil, uma vez que os setores atingidos, como o da agropecuária, têm afinidade com o campo conservador.

Para aliados de Eduardo, as sanções deveriam se concentrar apenas em autoridades públicas, como Moraes, sem impactar a economia brasileira.