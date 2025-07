Eduardo Bolsonaro dispara críticas após fala de Tarcísio sobre tarifas

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou indiretamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em publicação nas redes sociais neste domingo (27/7). “Desconfie de quem se mostra preocupado com a Tarifa-Moraes e não fala dos presos políticos ou crise institucional, ignorando a carta do Trump que é expressa na solução do problema”, disse o parlamentar auto-exilado nos EUA, sem citar nominalmente o governador, mas fazendo uma referência a discurso dele feito no dia anterior.

Tarcísio tratou do tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump às exportações brasileiras em evento da XP Investimentos na tarde do último sábado (26/7). O governador afirmou estar preocupado com os efeitos que as tarifas de 50% podem causar na economia paulista.

“Temos feito várias simulações, e o efeito pode ser muito severo, de fato, do ponto de vista de economia, PIB, massa salarial e emprego. Isso pode trazer um efeito que pode variar de 0,3% a 2,7% do PIB, a gente pode estar falando de 44 mil a 120 mil empregos a menos. Isso eu estou falando só do cenário de São Paulo”, disse Tarcísio.

Leia também

O governador de São Paulo também afirmou que os setores do agro, como produtores de café, suco de laranja e frutas em geral serão os mais afetados pelas taxas de Trump. Além disso, o governador criticou indiretamente a atuação do governo Lula no impasse.

“A pior agressão à soberania é a divisão interna, é o que enfraquece o país. Então, se a gente não colocar a bola no chão, agir como adultos, e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil”, avaliou Tarcísio, defendendo a união para resolução dos problemas do país.

Eduardo Bolsonaro já havia criticado a postura de Tarcísio nessa crise diplomática: “Prezado governador @tarcisiogdf, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como, para você, a subserviência servil as elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda”, disse após Tarcísio se reunir com representantes dos setores produtivos do Estado.

Agora, Eduardo Bolsonaro voltou a tecer críticas em sua rede social. Para ele, o governador não assume um posicionamento e esvazia a pauta de que a anistia para os acusados de articular uma trama golpista é a única chance de revogar as tarifas americanas.

“Estão te enganando, jogando para a plateia e prolongando o sofrimento de quem dizem defender”, disse o deputado, neste domingo (27/7).