Eduardo Bolsonaro diz que Nikolas quer a prisão de sua família

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou nesta segunda-feira (28) o também parlamentar Nikolas Ferreira (PL-MG).

Em uma publicação nas redes sociais, Eduardo classificou Nikolas como uma “pessoa abjeta” que defende a prisão dele e da sua família.

Eduardo respondia a uma publicação do blogueiro Allan Dos Santos, foragido nos Estados Unidos e também investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A postagem fazia referência a uma “ex-bolsonarista” que teria sido supostamente endossada por Nikolas.

“Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou”, disse Eduardo.

O filho “03” de Bolsonaro hoje enfrenta um inquérito no STF por supostamente atuar nos Estados Unidos, onde reside desde o começo do ano, contra o Judiciário brasileiro.

Aliado do bolsonarismo, Nikolas Ferreira marca presença em manifestações da família Bolsonaro e pertence à mesma sigla, o Partido Liberal.

Já Bolsonaro, é réu na ação que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Ele também cumpre medidas cautelares por, junto de Eduardo, instigar os Estados Unidos a tomar “novas medidas e atos hostis contra o Brasil”, inclusive para “submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, com clara fronta à soberania nacional”, segundo o ministro Alexandre de Moraes.

“Voo solo”

Como apurou a CNN, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro enxergam Eduardo Bolsonaro em voo solo em escalada nos EUA.

Fontes próximas à família Bolsonaro indicam que Eduardo tem intensificado suas manifestações desde que está em território americano, onde se encontra desde fevereiro.

Declarações recentes do deputado licenciado, principalmente em relação ao governo brasileiro e ao Supremo Tribunal Federal, têm causado desconforto e preocupação no círculo político.

O filho do ex-presidente teve seus bens bloqueados há cerca de uma semana pelo ministro Alexandre de Moraes, alvo das suas críticas. Em 18 de julho, o governo do presidente Donald Trump proibiu a entrada do ministro nos EUA.

O secretário de Estado, Marco Rubio, citou uma “perseguição política” contra Jair Bolsonaro e ordenou “a revogação dos vistos de [Alexandre de] Moraes e seus aliados no tribunal, assim como dos familiares imediatos deles, com efeito imediato.”