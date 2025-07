“Eduardo Bolsonaro está traindo a Constituição”, diz deputado

Não se tem certeza de nada do que vai na cabeça de outros, menos ainda de um político radicalizado. Porém, faz pensar se o filho 03 de Bolsonaro acabou decidindo implodir a própria carreira política de caso pensado mesmo – ato que ele carinhosamente chama de “sacrifício”.

Eduardo Bolsonaro, parece ter atingido o “ponto do não retorno” com suas recentes ameaças. Não devíamos, mas já estamos acostumados com os clássicos desaforos contra o grande “vilão” do clã e de seus seguidores, Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Agora, no entanto, a coisa escalou de vez: após o pai e ex-presidente ganhar uma tornozeleira como medida cautelar, Eduardo resolveu que seria uma boa ideia adotar o tom miliciano para ameaçar a Polícia Federal:

“Cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo, deixa eu saber não. Se eu ficar sabendo quem é você… Ah, eu vou me mexer aqui”, declarou Eduardo

Para o deputado Chico Alencar, o filho de Bolsonaro está traindo o juramento que fez à Constituição.

“Ele se tornou, nesse autoexílio, um apátrida. E assume, com todas as palavras, que está fazendo gestões junto ao governo Trump para prejudicar o Brasil. Isso era caso de cassação sumária”, conclui Alencar

Confira: