Eduardo Bolsonaro ironiza Mourão: “Quem sabe de soberania é ele”

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou suas redes sociais neste sábado (19/7) para alfinetar o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) após críticas do ex-vice-presidente sobre a atuação do parlamentar nos Estados Unidos e as atitudes do presidente norte-americano Donald Trump.

Mourão havia afirmado ver de forma crítica a atuação de Eduardo. Ele também afirmou que problemas brasileiros devem ser resolvidos pela população do país. “Eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso”, disse.

Neste sábado, Eduardo ironizou o senador e postou uma foto dele, quando era vice-presidente, ao lado de um embaixador chinês. “Neste mesmo período eu tive o recorde de 2 declarações oficiais, com ameaças veladas, da embaixada da China contra mim, devido a opiniões que fiz nas redes sociais. Neste tempo o então vice-presidente Mourão nada fez. Vai ver o errado sou eu e quem sabe de soberania é ele”, escreveu.

Neste mesmo período eu tive o recorde de 2 declarações oficiais, com ameaças veladas, da embaixada da China contra mim, devido a opiniões que fiz nas redes sociais. Neste tempo o então vice-presidente mourão nada fez. Vai ver o errado sou eu e quem sabe de soberania é ele… pic.twitter.com/MbdcEcQgyl — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 19, 2025

A fala de Eduardo acontece um dia após 0 ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de operação da Polícia Federal e ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica. No mesmo dia, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nas redes sociais que mandou suspender o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de seus aliados na Corte e de familiares próximos de todos eles.

Nas redes, Eduardo agradeceu a Trump pelas sanções.

Articulação nos EUA

Desde fevereiro, Eduardo Bolsonaro está nos EUA atuando como o principal articulador entre a oposição brasileira e autoridades norte-americanas.

Após meses, o líder norte-americano voltou os olhos para o Brasil, e decidiu tarifar em 50% as exportações de produtos do país para os EUA. A medida, segundo Trump, é uma resposta direta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em uma carta enviada ao ex-líder brasileiro, inelegível até 2030 por abuso de poder político e econômico, Trump classificou Bolsonaro como vítima de um “sistema injusto”.

Eduardo chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de ditador e pediu uma resposta dos Estados Unidos após Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF). A declaração aconteceu nesta sexta-feira (18/7), durante participação no programa WarRoom, do ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon.

Segundo o filho do ex-presidente, Bolsonaro cumpriu todas as medidas impostas por Moraes até o momento — até aquelas consideradas “ilegais”. Por isso, as novas determinações contra ele são vistas como uma forma de “humilhar” o ex-líder brasileiro.