Eduardo Bolsonaro lidera ato conservador nos EUA com aliados e ataca Moraes

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), auto exilado nos Estados Unidos, representou, neste domingo (27/7), o posicionamento conservador brasileiro em um evento em Miami: a Cúpula Conservadora. A solenidade é uma reunião de “líderes, pensadores e cidadãos comprometidos com os valores conservadores no Brasil”, segundo o próprio site da cerimônia.

Em publicação no X (antigo Twitter), o filho do ex-presidente da República agradeceu aos participantes do ciclo de palestras, realizado nas dependências de uma universidade cristã na Flórida. “Ver brasileiros, residentes no exterior, comprometidos com a liberdade me dá forças para seguir firme no combate à tirania que se instalou no Brasil sob Alexandre de Moraes”, escreveu.

“Não haverá recuo. VENCEREMOS!”, acrescentou o deputado. Nas fotos compartilhadas, o filho 03 de Bolsonaro exibe uma blusa com a frase “Amnesty now for brazilian prisoners on january 08” (Anistia já para os presos brasileiros do 08 de janeiro, em português).

A Cúpula Conservadora ainda contou com a participação de mais cinco figuras representantes da “fé, liberdade, família e soberania”. Um dos nomes é o do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que fugiu para os Estados Unidos após receber um mandado de prisão expedido por Alexandre de Moraes em 2021. Alvo de dois inquéritos em curso no STF, Allan é procurado pelo governo para extradição desde 2023.

Também fez presença Ludmila Lins Grilo, ex-juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Durante a pandemia, ela ganhou projeção ao incentivar o descumprimento de medidas sanitárias e atacar ministros do STF — condutas que levaram o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a aplicar uma punição máxima: a aposentadoria compulsória.

A Cúpula Conservadora também contou com a participação do vereador carioca Rafael Satiê (PL); do jornalista Paulo Figueiredo, que atua em parceria com Eduardo Bolsonaro na campanha internacional contra ministros do STF; e de Max Cardoso, apresentador do Canal Terça Livre.

Acusado de atuar para agravar a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro também é suspeito de tentar influenciar o andamento do processo no Supremo Tribunal Federal (STF), no qual o pai dele responde como réu por uma suposta tentativa de golpe de Estado.