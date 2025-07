Eduardo Bolsonaro não voltará para o Brasil e abre mão de mandato por medo de ser preso

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou que não pretende retornar ao Brasil no momento e que está disposto a abrir mão do mandato parlamentar. A afirmação foi feita em entrevista publicada nesta segunda-feira (14) pelo jornal O Estado de S. Paulo, poucos dias antes do fim do período oficial de sua licença da Câmara dos Deputados.

Segundo o parlamentar, sua decisão está ligada à atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. “Por ora eu não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender… Eu estou me sacrificando para levar adiante a esperança de liberdade”, disse.

Eduardo afirmou que o atual cenário no Brasil inviabiliza o exercício de seu mandato, alegando viver sob um “regime de ameaças” por parte do Judiciário. “Se for o caso de perder o mandato, vou perder o mandato e continuar aqui. O trabalho que estou fazendo aqui é mais importante do que o trabalho que eu poderia fazer no Brasil”, completou.

O deputado também declarou que já não depende do cargo para manter sua atuação política internacional. “Eu não preciso mais de um diploma de deputado federal para abrir portas e os acessos que tenho aqui”, afirmou.

Eduardo Bolsonaro está licenciado da Câmara desde abril deste ano e se encontra nos Estados Unidos.