Eduardo ironiza nova decisão de Moraes em inquérito: “Memes matam”

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ironizou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de incluir, no inquérito contra ele, entrevistas e postagens sobre as medidas restritivas aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Moraes apontou que, após as medidas impostas ao ex-presidente, Eduardo intensificou os ataques ao STF. Por isso, o ministro determinou que publicações do deputado fossem incorporadas ao inquérito que o investiga. Eduardo reagiu com ironia.

“Vocês viram algo criminoso neste tweet que estou dando RT? Pois é, Moraes viu aí um ataque à democracia e juntou no inquérito que ele abriu contra mim pedindo +12 anos de cadeia. Cuidado, memes matam…”, escreveu o parlamentar.

Vocês viram algo criminoso neste tweet que estou dando RT? Pois é, Moraes viu aí um ataque à democracia e juntou no inquérito que ele abriu contra mim pedindo +12 anos de cadeia. Cuidado, memes matam… https://t.co/ccu9045W0l pic.twitter.com/aJDxBSGq9H — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 19, 2025

Ao solicitar a inclusão das postagens no inquérito — que apura suposta obstrução de Eduardo às investigações sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito — Moraes afirmou que as publicações são ilícitas.

Entre os conteúdos anexados, está uma foto compartilhada por Eduardo em que Moraes aparece com orelhas de Mickey Mouse. A imagem ironiza as sanções dos Estados Unidos, que suspenderam os vistos do ministro e de outros integrantes do STF. “Talvez o Moraes não saiba se o Filipe Martins foi ou não aos EUA, mas agora todo mundo sabe que o Moraes não vai”, escreveu Eduardo na legenda.

“Após a adoção de medidas investigativas de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bem como a imposição de medidas cautelares a Jair Messias Bolsonaro, o investigado Eduardo Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas objeto desta investigação, por meio de diversas postagens e ataques ao STF nas redes sociais”, avaliou Moraes na decisão.

EUA x STF

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nas redes sociais, nessa sexta-feira (18/7), que mandou suspender o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de seus aliados na Corte e de familiares próximos de todos eles.

“A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados na corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato”, afirmou Rubio.

O Departamento do Estado explicou que a política de restrição de visto está de acordo com a Seção 212(a)(3)(C) da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada nos Estados Unidos “possa ter consequências adversas potencialmente graves para a política externa”.

O secretário destaca que a decisão decorre da determinação do ministro Alexandre de Moraes que impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acessar as redes sociais.