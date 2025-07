Efeito tarifaço: lucro da General Motors despenca 35% no 2º trimestre

A General Motors, uma das maiores montadoras do mundo, anunciou nesta terça-feira (22/7) que teve uma queda de 35% em seu lucro líquido no segundo trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024.

Segundo a companhia norte-americana, o lucro no período entre abril e junho de 2025 ficou em US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 10,5 bilhões, pela cotação atual). No segundo trimestre do ano passado, foi de US$ 2,9 bilhões (R$ 16,1 bilhões).

Efeito Trump

Apesar do recuo em relação ao lucro obtido no mesmo período de 2024, o resultado veio acima do esperado pelos analistas do mercado, que já “precificavam” o efeito do tarifaço comercial imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre diversos países – que atingiu em cheio a indústria automotiva global.

Segundo a companhia, houve um aumento de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,1 bilhões) nos custos devido à taxação de Trump.

Por outro lado, o destaque positivo do balanço divulgado pela GM é o aumento das vendas de veículos nos EUA durante o segundo trimestre.

A GM manteve sua projeção de lucro operacional anual entre US$ 10 bilhões e US$ 12,5 bilhões. Em maio, a montadora havia reduzido sua estimativa de lucro para 2025, que era de US$ 15,7 bilhões.

Ações caem

Após a divulgação dos resultados trimestrais, as ações da General Motors negociadas na Bolsa de Nova York operavam em queda no pré-mercado norte-americano. Os papéis recuavam 4,13% nesta manhã.

Na véspera, a ação da empresa automotiva fechou praticamente estável, em leve baixa de 0,02%, a US$ 53,21.