eFootball Championship: atleta PCD representa o Brasil no mundial

As finais do Mundial de eFootball (eFootball Championship) começam na madrugada do próximo dia 20, em Tóquio, reunindo os 32 melhores jogadores do mundo — 16 no console e 16 no mobile. Com quatro representantes entre os melhores do mundo, o Brasil chega forte ao mundial, e um dos nomes que chama a atenção é o de Carlos “Carlinhos” Barbosa, que se tornou o único jogador PCD (Pessoa com Deficiência) a se classificar para a competição. Diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal, ele transformou o videogame em palco de superação e título — e contou ao ge como essa jornada começou.

Natural de Ponta Grossa (PR) e com 22 anos, Carlinhos se classificou para a decisão do torneio mundial de eFootball após cinco anos de relação com o jogo através das seletivas regionais disputadas dentro do próprio jogo. Em um papo com o ge, o atleta falou sobre o início da carreira, dificuldades enfrentadas, apoio da comunidade de eFootball, momento de celebração e das expectativas para o mundial.

Paixão que nasceu na pandemia

Em meio ao isolamento social de 2020, Carlos Antonio Schultz Barbosa, mais conhecido como Carlinhos, encontrou nos jogos de futebol para celular uma nova forma de viver sua paixão pelo esporte. O início veio da necessidade. Diante das limitações impostas pela Atrofia Muscular Espinhal (AME), doença degenerativa que afeta seus músculos e o impede de andar, Carlinhos buscava uma forma de se aproximar do futebol, esporte que sempre amou.

“Eu sempre amei futebol, assistia o tempo todo, mas como nunca consegui andar eu sentia falta da sensação de praticar o esporte. Então a maneira de chegar perto disso era através dos videogames. Mas com o avanço da minha doença eu tava com muita dificuldade de jogar no controle, me faltava força e agilidade pra apertar os botões. Foi aí que em 2020 eu conheci o eFootball mobile. Aquilo me encantou porque era muito fácil pra mim jogar na tela do celular, não exigia força alguma.”

Para ele, tarefas simples como se alimentar, falar e respirar são desafios diários. Mas no eFootball, ele encontrou um terreno onde podia competir em igualdade. Foi nessa adaptação que ele encontrou sua vantagem competitiva. Sem precisar dos botões do controle tradicional, passou a jogar com fluidez no celular. A partir daí, começou a treinar cada vez mais e foi evoluindo no cenário online.

Da comunidade online ao cenário competitivo

Logo no fim de 2020, Carlinhos começou a buscar torneios online através das redes sociais e das iniciativas de comunidade focadas em eFootball mobile.

“Cara, foi no final de 2020 pra 2021 (que começou a competir). E aí eu participei de um campeonato que eu achei no Facebook. E no primeiro campeonato que eu participei, eu fui muito bem, assim. Eu não lembro se eu fui campeão ou vice. Eu falei: caraca, tô bem, né? Então eu posso tentar investir e ficar ainda melhor.”

Ele seguiu evoluindo em competições menores até alcançar destaque em torneios maiores. O primeiro grande título veio com a Liga das Estrelas, um dos mais conhecidos torneios de comunidade do cenário nacional.

A partir dali, seu nome se consolidou no cenário mobile. Carlinhos passou por clubes como Remo, Ceará, Fortaleza e Corinthians, conquistou títulos expressivos e foi eleito o melhor jogador do Brasil da Liga Brasileira de eFootball (LBE) em 2022, além de se tornar o único bicampeão de um continental LATAM na plataforma mobile.

Representando o Brasil no Mundial

A vaga para o eFootball Championship 2025 veio por meio do circuito oficial da Konami, que reúne atletas classificados por clubes e por torneios abertos em todo o mundo. No total, são 32 jogadores nas finais presenciais — 16 no console e 16 no mobile. Para se classificar, Carlinhos precisou se destacar como o melhor jogador de eFootball mobile do Bloco das Américas, região que engloba América do Norte e Sul no eFootball. A vaga na final presencial, após cinco anos de eFootball, foi a confirmação de toda essa trajetória. Um feito histórico, que rompeu barreiras pessoais e sociais — e que, segundo ele, ainda está sendo assimilado.

“Cara, sinceramente, assim, ainda não caiu bem a ficha, sabe? É uma surpresa enorme. Eu tenho a sensação de que eu furei a bolha, sabe? Porque eu era bem conhecido na comunidade brasileira. Mas só nas pessoas próximas. Agora eu vou ser conhecido praticamente pelo mundo inteiro do eFootball. É muito emocionante pra mim. Ver que todo mundo vai me assistir, vai me conhecer. E vai ver todo o esforço que eu faço.”

Exemplo para outros atletas PCDs

Para Carlinhos, o impacto da conquista vai além das vitórias. Ele espera que sua presença no Mundial seja um estímulo para outras pessoas com deficiência que sonham em seguir carreira nos eSports. Mais do que títulos, o jogador se orgulha do que representa para o cenário.

“Eu sentia falta de um pro-player realmente de alto nível e PCD, né? Porque a gente vê muitos streamers e criadores de conteúdo PCD, mas pro-players disputando uma competição tão grande, é difícil a gente ver. Então perceber que eu consegui alcançar e vou conseguir ser o exemplo pra todo mundo… acho que vai dar coragem não só pra mim continuar, mas pra todo mundo que às vezes pensa que não vai conseguir por causa das dificuldades.”

E sobre as dificuldades, o atleta ainda falou sobre como a AME afeta todos os aspectos de sua vida, incluindo sua rotina de treinos e preparação para disputas.

“No começo eu nem acreditava direito, sabe? Porque eu tenho muitas dificuldades. Às vezes eu me sinto muito em desvantagem pros outros jogadores. Porque eu preciso ajeitar minha posição, preciso arrumar minha mão ali certinho. Tenho as movimentações bem limitadas. Mas quando eu comecei a elevar o nível e virar o proplayer de verdade, foi uma superação enorme acreditar em mim mesmo, sabe?”

Apoio da comunidade e da família

Quando a classificação de Carlinhos veio a público, foi uma verdadeira comoção da comunidade. Todos os influenciadores e pro-players se juntaram para desejar sucesso na reta final, algo novo em um cenário marcado pela rivalidade entre atletas e grupos de jogadores. Neste contexto, Carlinhos também destaca a importância do apoio da comunidade de eFootball e dos amigos que fez ao longo da trajetória.

“Eu fico muito feliz (com o carinho da comunidade), porque o pessoal, muitos deles eram meu exemplo. Muitos estão jogando desde 2017, 2018. Ver que muitos pro-players daquela época viraram meus amigos, e agora estão torcendo por mim, me deixa muito feliz. Eu amo muito a comunidade, porque desde o começo que eles conheceram minha história, todos eles da Liga Brasileira, os organizadores, os pro-players… sempre torceram por mim e me ajudaram.”

Além dos amigos e colegas feitos ao longo do caminho, o atleta não deixa de ressaltar a importância dos familiares.

“Agradeço sempre a minha família, que sempre me apoiou desde o começo: meu pai, minha mãe, principalmente, que sempre deram a vida deles por mim. A minha vida é uma batalha diária. Então eles sempre estiveram comigo.”

Expectativa para Tóquio

Quando questionado sobre os adversários de outros países que irá enfrentar no Japão, Carlinhos disse que a maior preocupação dele é o próprio conterrâneo Juninho_eFootball, único jogador a estar presente em duas finais presenciais consecutivas do mundial da Konami. Ano passado, inclusive, o jogador defendeu o Manchester United após a conquista da seletiva dos clubes parceiros, e esse ano volta a Tóquio para defender o Barcelona.

“Com certeza tem players de alto nível lá, mas eu também tenho certeza que o melhor em futebol é o brasileiro. Tenho bastante receio do Juninho mesmo, aqui do Brasil, que eu conheço bem. Sei que ele é um dos melhores do mundo fácil.”

Confiante e motivado, ele encerra com um recado claro:

“A gente vai lá pro Japão, e a gente vai trazer esse título, se Deus quiser.”

