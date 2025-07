El Monstruo: mafioso peruano protegido pelo PCC é procurado há 3 meses

Há três meses, Erick Moreno Hernández, conhecido como El Monstruo (foto em destaque), escapou de um cerco policial em Suzano, na Grande São Paulo. Apontado como criminoso mais procurado do Peru, o líder da facção Los Injertos del Cono Norte está no Brasil sob proteção do braço armado do Primeiro Comando da Capital (PCC). Agora, a suspeita é que ele esteja escondido no Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai.

El Monstruo tem uma ficha extensa criminal, e tem uma condenação de 32 anos de prisão no Peru por sequestros, homicídios, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Ele também é alvo de um alerta vermelho da Interpol – recurso usado por um país após esgotadas todas as alternativas para localização de um suspeito.

Enquanto permanece foragido e sob proteção do PCC, o cerco em torno de El Monstruo tem se fechado cada vez mais no Peru.

No início de junho, Martina Esther, mãe do narcotraficante, foi presa na cidade de Ica. Ela é investigada por realizar transferências de dinheiro para contas na Bolívia, no Paraguai e no Brasil, países que figuram entre os esconderijos do criminoso.

Após a prisão de Martina, a antiga recompensa oferecida pelo governo peruano por informações contra El Monstruo, de 500 mil sóis (R$ 780 mil), dobrou, ultrapassando R$ 1,5 milhão.

Histórico criminal de El Monstruo

O mafioso começou sua carreira no crime com pequenos furtos e tráfico local, mas rapidamente ascendeu à liderança de um grupo que domina a região de Lima Norte com métodos violentos e influência sobre setores sociais vulneráveis.

Com o crescimento no mundo do crime, a atuação de El Monstruo ultrapassou as fronteiras do Peru. Segundo o ex-ministro do Interior, Rubén Vargas, o criminoso fugiu do país em 2024, cruzou a Bolívia e entrou clandestinamente no Brasil, onde passou a se articular com o PCC, a maior facção criminosa da América Latina.

Em fevereiro deste ano, Hernández apareceu em um vídeo feito durante uma festa, cercado por bebidas, dinheiro e seguranças armados. No registro, ele desafia abertamente a polícia peruana: “Nunca vou abaixar a cabeça. Sei onde cada um está. Vai chegar a hora de todos”.

Narcotraficante escapou de duas operações policiais em SP

Em 16 de abril, o mafioso foi alvo de uma operação conjunta entre a polícia do Peru e forças brasileiras em Suzano (SP). O cerco terminou em tiroteio, com a morte de dois homens ligados ao grupo criminoso e um policial da Tropa de Choque, o sargento Rafael Vilodres Correa, de 40 anos. El Monstruo conseguiu escapar e, até agora, segue foragido.

Após o confronto em Suzano, informações de inteligência da polícia indicaram que ele poderia estar escondido na região central de São Paulo, especialmente no Brás.

No mês seguinte, em 26 de maio, outra operação mirou o mafioso. Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), e da Polícia Militar (PM) deflagraram a Operação Sicários, com objetivo de capturar El Monstruo.

Um total de 160 policiais militares do Batalhão de Choque foram mobilizados para a operação e cumpriram 25 mandados de busca e apreensão, o que resultou na prisão de dois indivíduos: um em flagrante, por tráfico de drogas, e outro que estava foragido da Justiça. El Monstruo conseguiu escapar mais uma vez.

Fontes ligadas à investigação confirmaram ao Metrópoles que o narcotraficante pode estar atualmente no Mato Grosso do Sul, sob tutela do PCC.