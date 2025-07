“Ele prometeu voltar”: acreana vive angústia após marido desaparecer na guerra da Ucrânia

A acreana Thaynah Gomes, residente na Espanha, participou de uma reportagem exibida no domingo (20) pelo programa Fantástico, da TV Globo, que abordou brasileiros alistados voluntariamente para combater ao lado das forças ucranianas na guerra contra a Rússia. Thaynah é esposa de Antônio Júnior, que viajou para a Ucrânia em 17 de janeiro de 2025 e está desaparecido desde então.

Segundo o relato, Antônio integrou o batalhão internacional de voluntários. Pouco antes de perder contato com a família, ele conversou com o filho mais velho, que implorou pelo seu retorno. “Pai, volta, por favor”, teria pedido a criança. Após essa conversa, ele desapareceu em combate. “Eu planejei uma vida com ele. Eu não planejei ficar sozinha. Ele prometeu voltar, entende? E a gente prometeu casar. Então eu vou esperar por ele. Custe o que custar”, disse Thaynah à reportagem, emocionada.

Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que ao menos nove brasileiros morreram oficialmente na guerra, enquanto outros 16 estão desaparecidos. A embaixada da Ucrânia no Brasil informou que apenas o Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas tem acesso ao número exato de brasileiros atualmente em combate. Sobre os desaparecidos, afirmou que podem estar mortos, com os corpos ainda não localizados, ou mantidos como prisioneiros por forças russas.

No encerramento da reportagem, Thaynah fez um apelo aos que cogitam se alistar. “Cinco mil dólares vale a sua vida? Não vale a pena. Quem vai prejudicar não é você quem vai, é a sua família e todos ao seu redor”, declarou.