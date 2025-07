Eliana revela que busca o filho Arthur de pijama e descalça em festas

A apresentadora Eliana revelou, em entrevista recente que voltou a viralizar, que prefere sair de madrugada para buscar o filho, Arthur, de 13 anos, em uma festinha a deixá-lo dormir fora de casa.

“Meu filho disse que ia ter uma festa e queria dormir lá. Eu fui uma criança que nunca dormi fora, minha mãe nunca me permitiu. Uma hora cansei de pedir. Quando sugeri que iria buscá-lo a qualquer hora, ele falou: ‘Quando terminar posso te ligar?’”, contou ela, ao participar do Poddelas.

Seguindo o exemplo da mãe

Em seguida, ela recordou: “Ele me ligou 1h da manhã. Você acha que fui me trocar? Desci descalça e fui de pijama buscar o menino. E tá tudo bem. Lembro que minha mãe nunca me tolheu na adolescência no que eu queria viver, mas sempre esteve presente para me levar e me buscar. Minha mãe fez isso por mim e estou fazendo por ele”, declarou a apresentadora.

Ainda durante o bate-papo, Eliana contou que o filho é muito estudioso e, mesmo estando na pré-adolescência, não dá trabalho e não costuma ter muitas festas e eventos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.