em-aparecida-do-norte,-gominho-homenageia-preta-gil:-“jamais-deixar-de-celebrar”

Mesmo não sendo católico, apresentador revela que aprendeu sobre fé com Preta Gil

Nesta terça-feira (22/7), Gominho contou que estava a caminho do Rio de Janeiro quando decidiu fazer uma pausa em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. Apesar de não ser religioso, explicou que já visitou o santuário diversas vezes ao lado de Preta Gil. Desta vez, parou para agradecer e celebrar a vida da amiga, mesmo em meio à dor do luto.

Em seu perfil no Instagram, Gominho compartilhou uma foto em que aparece de costas, em frente ao Santuário. Na legenda, ele abriu o coração ao explicar o verdadeiro motivo da visita: “Nunca fui católico e nem vivi sua doutrina, mas aprendi com Pretinha muito sobre fé em tudo, inclusive fé na vida”, iniciou.

Devota de Nossa Senhora, Preta visitou Aparecida ao lado de amigos em diversas ocasiões. Em homenagem à cantora, o apresentador retornou ao local: “Aproveitei que to indo pro RJ celebrar seu caminhar pela terra, parei aqui porque já viemos muitas vezes agradecer sua vida! Posso às vezes chorar a perda, mas jamais deixar de celebrar sua vida estratosférica!!“.

Na última segunda-feira (21/7), Gominho fez um post explicando que estava bem, apesar da dor, após a morte de Preta. Ele contou que, na última vez em que esteve em Nova Iorque para visitá-la, sentiu que aquele seria o último encontro entre eles e, por isso, já vinha se preparando para a despedida.

Mesmo com a saudade, o apresentador deixou claro que sente ter conseguido celebrá-la em vida: “Estou triste mas em paz por ela. Não sou egoista, e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte como todos sabem eu fiz e bem feita. Agora é luz na caminhada com ela sempre me guiando como sempre me guiou”, disse.