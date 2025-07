Em apenas 9 dias, Acre registra salto nos focos de queimadas e supera total de todo o mês anterior

O estado do Acre vem registrando um aumento nas queimadas neste mês de julho. Apenas nos nove primeiros dias do mês, o número de focos registrados foi de 32, enquanto em todo o mês de junho o total anotado foi de 21. Os dados são do portal BDQueimadas.

Entretanto, em relação ao mesmo período do ano anterior o valor representa uma queda de quase 50%, saindo de 61 casos para os 32 de 2025.

Neste mês, a distribuição dos focos foi a seguinte: Brasiléia com 7; Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Rodrigues Alves com 5 cada; Acrelândia, Epitaciolândia e Xapuri com 2 cada; Manoel Urbano, Porto Walter, Sena Madureira e Tarauacá com apenas um foco.

Em comparação com 2024, os quatro municípios com mais focos foram Cruzeiro do Sul, Feijó e Sena Madureira, com 14 focos, seguido por Manoel Urbano com 4.