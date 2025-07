Em Brasília, Gladson confirma apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O governador do Acre, Gladson Camelí compartilhou nesta segunda-feira (14), uma novidade que brevemente deve transformar os céus de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. De acordo com o gestor, que participou de uma reunião com o comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, em Brasília, a famosa Esquadrilha da Fumaça deve ser apresentada nos municípios em 2026.

Camelí agradeceu o encontro e destacou que o evento vai ser um sucesso. “Estive no Comando da Força Aérea Brasileira e recebi a confirmação da nova apresentação da esquadrilha da fumaça no nosso estado”, afirmou.

Sem definir datas por enquanto, o governador ainda relembrou o show aéreo que ocorreu na capital acreana em 2023. Na ocasião, durante 35 minutos o público vibrou com as ousadas manobras dos sete pilotos e suas aeronaves que participaram do espetáculo.

A chegada do grupamento foi marcada por uma homenagem especial a Santos Dumont, brasileiro considerado o pai da aviação. Os profissionais do ar realizaram com sucesso movimentos considerados de alta performance a mais de 600 quilômetros por hora e com os aviões a apenas dois metros de distância um do outro.

Veja o vídeo: