Em carta desesperada, mulher previu própria morte: “O pior aconteceu”

Cerca de um mês antes de ser assassinada pelo homem com quem se relacionava, Joice Daniela de Azevedo Vieira (foto em destaque), 29 anos, escreveu uma carta em que relatava ter sido agredida e expressava o medo de ser morta pelo ficante. Suspeito de cometer o crime, o entregador de farmácia Flavio André Leonardo da Costa Júnior está foragido.

Na carta escrita e assinada a próprio punho, Joice Daniela descreve uma briga física com Flavio André, em 16 de junho. O bilhete foi achado por parentes dela, após o feminicídio, no apartamento em que a jovem morava, em Águas Lindas (GO).

A vítima narra que, na ocasião, foi agredida e ameaçada pelo companheiro. “Caso aconteça algo comigo, vocês vão estar cientes de quem foi o culpado”, escreveu.

Na mesma data, uma vizinha teria interferido na briga e, nesse momento, Flavio André deixou a casa de Joice Daniela.

Ela também confessou ter medo de que o ficante a matasse. “[Ele] possui duas armas de fogo […]. Se alguém vir esta carta, é porque o pior aconteceu. Então, por favor, façam justiça”, pediu a jovem.

Ao terminar a carta, ela ainda disse que o companheiro era “um monstro, manipulador e doente”.

Veja imagens:

Na carta, Joice conta que teve uma briga corporal com Flávio um mês antes de ser morta

O bilhete foi encontrado pela família da mulher no apartamento dela

Joice foi morta pelo ficante na frente de dois dos quatro filhos

Flávio André é suspeito de matar Joice e um vizinho a tiros no Entorno

Edson era funcionário da Taguatur e vizinho do assassino

A vítima tinha 29 anos

Um mês antes de ser morta, Joice escreveu carta relatando agressão sofrida pelo companheiro

Entenda o caso

O assassinato de Joice Daniela e de Edson Nunes, 46, vizinho dela, ocorreu em 13 de julho, em um condomínio em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal.

Mãe de quatro filhos com idades entre 3 e 10 anos, a jovem foi morta na frente de dois deles.

A suspeita é de que Flavio André desconfiava que a ficante tivesse um relacionamento com Edson.

Entretanto, a Polícia Civil de Goiás ainda não conseguiu confirmar a possível motivação do feminicídio.

Flavio André usou uma arma de fogo e atirou primeiro em Edson. Em seguida, foi até o apartamento de Joice Daniela e atirou nela.

Um amigo de Edson que estava no prédio e o ajudava a pintar o apartamento também foi atingido pelo assassino, mas foi socorrido.

Joice Daniela conheceu o entregador de farmácia no fim de 2024. A irmã dela, que pediu para não ser identificada, contou que o relacionamento nunca chegou a ser oficializado.

A parente da vítima também descarta que a jovem tenha se envolvido com vizinho algum. “Eles não moravam juntos. E ela não queria mais nada com ele”, afirmou a irmã.

Ainda assim, Flavio André insistia em manter contato com Joice Daniela. “Um dia antes do crime, ele foi até o apartamento dela e a levou à força para a casa dele, com as crianças. Ela ficou assustada”, contou a entrevistada.

A vítima ainda teve o celular quebrado pelo criminoso duas vezes. E a violência relatada na carta ocorreu um dia após Joice Daniela comemorar o aniversário de 29 anos.

“Ela estava muito magra, tomando medicações para dormir, muito depressiva. A gente acredita que ela não queria preocupar a família, mas o Flavio André adoeceu minha irmã”, desabafou.

Ainda segundo a testemunha, Joice Daniela não registrou boletins de ocorrência nem pediu medidas protetivas contra o criminoso: “Ela não falou para a família o que acontecia, e ele tinha instalado uma câmera dentro da sala dela. Depois, quebrou [o equipamento]”.

Em uma ação fria e covarde, Flavio André esfaqueou Joice Daniela na frente dos filhos dela e, em seguida, atirou na jovem. “Um dos golpes de faca atingiu o braço de um dos meninos dela que presenciaram a cena. Eles estão apavorados com o que aconteceu com a mãe”, acrescentou a irmã.

A notícia da morte abalou profundamente a família de Joice Daniela. “Meu mundo caiu quando soube do ocorrido. Minha irmã era muito alegre, brincalhona, uma pessoa muito feliz. Ninguém a via triste. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu perceber o que acontecia”, lamentou.

Relacionamento tóxico

Pouco antes de ser morta pelo agressor, Joice Daniela tentou terminar a relação com ele. A coluna Na Mira teve acesso a algumas mensagens do celular da vítima enviadas por Flavio André.

Ele começa dizendo que a vítima o está “ferrando”. “Você me colocou em uma situação que eu estou saindo como errado”, disse. A jovem o questiona, e ele responde: “Você esyá fodendo minha vida”.

Joice Daniela, então, responde: “Eu não fiz nada. Apenas quero sair numa boa deste relacionamento tóxico”.

Veja os prints das mensagens:

Em uma mensagem, o homem fala que a namorada está ferrando ele

A vítima disse que queria sair do relacionamento tóxico

Homem chegou a ameaçar Joice em mensagem

Procurado pela polícia

Flavio André ameaçou entrar em confronto com a polícia caso fosse localizado. Após matar Joice Daniela e Edson, o criminoso ainda mandou um áudio a parentes da ficante: “Passei fogo nos dois, mano. Tem que respeitar. Nóis não é comédia não, mano”.

Em seguida, o feminicida diz: “Se eu trombar com a polícia, vou trocar tiro”. A gravação foi enviasa à PCGO, que apura o teor da mensagem.

Ouça:

O caso está sob investigação na Delegacia Especializada de Homicídios (GIH) de Águas Lindas.