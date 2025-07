Em casamento de Militão, Vini Jr. e Rodrygo curtem show de Leo Santana

O casamento de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, com a influenciadora Tainá Castro, nessa sexta-feira (18/7), teve participação dos companheiros de clube do atleta. Na cerimônia, o noivo, além de Vini Jr., Rodrygo e Camavinga, subiram ao palco durante a festa para cantar Posturado e Calmo, com o autor da canção, Leo Santana.

Os jogadores do Real Madrid estão de férias e se apresentam no dia 4 de agosto, uma segunda-feira, para dar início a preparação para a temporada 2025/26.