Em clima de romance, Rafa Kalimann posa com Nattan e exibe barriguinha de grávida

A influenciadora Rafa Kalimann compartilhou no Instagram, os registros do dia de lazer e descanso que teve ao lado do amado, o cantor Nattan, nesta segunda-feira (14/7). Nas imagens, a ex-BBB exibe a barriguinha de grávida em clima de romance com o músico.



A atriz mostrou o local em que o casal estava descansando, com um lago natural e muita área verde: “A paz desse lugar”, escreveu. Em outro vídeo, os dois aparecem agarradinhos assistindo ao pôr do sol.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rafa Kalimann e Nattan Reprodução: Instagram Nattanzinho e Rafa Kalimann – Foto: Reprodução/Instagram Rafa Kalimann durante ultrassom e eu seu chá revelação Reprodução/Instagram Rafa Kalimann e Nattan Reprodução / Instagram Voltar

Próximo





Nattan estava com influenza A, e por isso, precisou dar uma pausa nos shows para se recuperar. Ainda através dos stories, Rafa afirmou que o dia serviu para que ele se recuperasse: “Deu para cuidar de mim, da nossa filha e para o Nattan se recuperar mais”.

No último mês, Kalimann e o cantor de forró descobriram que serão papais de uma menina, Zuza. A primeira filha do casal terá o nome em homenagem a avó do cantor, que faleceu recentemente e se chamava Josefina e era carinhosamente apelidada de “Zuza”.