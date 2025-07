Em Cruzeiro do Sul, governador visita Hospital do Juruá e reforça compromisso com a saúde

O governador do Acre, Gladson Camelí, visitou o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, na tarde desta terça-feira, 1°, onde conversou com pacientes, reafirmando o compromisso de sua gestão com uma saúde pública de qualidade. Ele também conheceu o espaço onde está instalado o novo aparelho de ressonância magnética, destinado ao atendimento da população do município.

“Nosso compromisso é investir em uma saúde digna, que proporcione atendimento rápido e eficaz, porque a saúde não pode esperar. A ressonância magnética funcionando aqui no Hospital do Juruá agiliza os diagnósticos, e isso é cuidar de verdade das pessoas”, destacou o governador.

Durante a visita, Camelí percorreu todos os setores da unidade e agradeceu pessoalmente aos servidores pelo empenho e dedicação ao serviço público.

“Fiz questão de estar aqui para agradecer todo o empenho e trabalho de vocês. Não governo sozinho e conto muito com o apoio de cada um para que possamos melhorar a vida da população e seguir avançando. Sou grato pela dedicação de todos”, declarou.

A agenda do governador segue em Cruzeiro do Sul, onde ele também participa da Expoacre Juruá, que tem início nesta terça-feira, 1º, e se estende até o próximo domingo, 6. A programação completa e a cobertura oficial do evento estão disponíveis na Agência de Notícias do Acre.

