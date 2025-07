Em discurso, Gladson reafirma apoio a Mailza e diz que adversários vão “perder feio”

O governador do Acre, Gladson Cameli, destacou a parceria com a vice-governadora Mailza Assis durante discurso realizado na Expoacre Juruá. Na fala, Cameli reafirmou o alinhamento entre os dois e disse que estará ao lado dela nas eleições de 2026.

“Vamos juntos, começando de canoa, se for necessário, se tiver que andar nos ramais, nos locais mais difíceis, nós vamos”, afirmou. O governador também criticou adversários políticos e declarou que “os que apostarem que vai dar errado, eles vão perder, e vão perder feio”.

Cameli ressaltou a presença de Mailza nos momentos difíceis de sua trajetória. “Ela esteve ao meu lado quando muitos pensavam que ia dar errado”, disse. Ao final do discurso, Gladson Cameli afirmou que Mailza Assis o representa com “gratidão que vale por mil palavras” e reafirmou a continuidade da parceria.

Com a saída de Gladson Cameli para concorrer a uma vaga no Senado Federal, Mailza Assis tem despontado como candidata natural do governador para concorrer à cadeira máxima no Palácio Rio Branco.