Em encontro emocionante, atleta paralímpica acreana se declara a Gusttavo Lima antes do show

A jovem atleta paralímpica Izabelle Vitória, de 12 anos, realizou, na noite deste domingo (27) o sonho de conhecer o cantor Gusttavo Lima. O encontro aconteceu nos bastidores da apresentação do artista na Expoacre 2025, um dos shows mais aguardados da feira.

Izabelle nasceu em um parto de trigêmeos em 12 de dezembro de 2012 e se tornou uma atleta de bocha. Ela se destacou ao conquistar o título de campeã nacional nas Paralimpíadas Escolares, logo em sua primeira participação na competição.

Fã de Gusttavo Lima, Izabelle costumava ouvir as músicas do cantor durante os treinos. Segundo um dos professores que a acompanha, o desejo de conhecer o ídolo era antigo. “Ela sempre escutava Gusttavo e dizia que um dia queria tirar uma foto com ele. Prometi que faria o possível para isso acontecer”, afirmou.

O encontro ocorreu no camarim do cantor antes da apresentação. Gusttavo Lima recebeu a atleta com atenção e carinho, posou para fotos e conversou com a jovem. Através de um tablet, a garota disse que amava o cantor, que corresponde o carinho.