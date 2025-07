Em evento no Acre, Bocalom exalta Michelle e diz que ‘família Bolsonaro segue cada dia mais forte’

Durante o Encontro do PL Mulher, realizado neste sábado (12), no ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom fez um discurso em apoio à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e reafirmou seu alinhamento aos valores conservadores representados pela família Bolsonaro.

Em sua fala, Bocalom destacou a importância da presença feminina na política e agradeceu a Michelle pelo incentivo às mulheres. “Queremos agradecer a você por ter dedicado tanto tempo para percorrer esse país e incentivar mulheres a participar da política. O que nosso país tá precisando é desse sentimento de mãe. A família Bolsonaro segue cada dia mais forte, e que continue a nos defender”, declarou.

O prefeito também reforçou o posicionamento ideológico de sua gestão e do grupo político ao qual pertence. “Nós temos que ter firmeza e defender nossa bandeira. Nós somos de direita, nós acreditamos na família, na iniciativa privada, nós acreditamos nas leis de Deus”, afirmou.

Ao encerrar o discurso, Bocalom elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro e destacou sua influência no cenário político atual. “O seu marido assumiu o país por quatro anos, mas deixou um legado, que é sobre o que é ser de direita”, disse.