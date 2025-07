Em evento no Planalto, Lula pede 1 minuto de silêncio por Preta Gil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio em homenagem à cantora Preta Gil durante evento no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (23/7). A fala aconteceu durante a cerimônia de sanção do projeto que reserva para mulheres 30% das vagas nos conselhos de administração de empresas públicas e sociedades de economia mista.

“Eu queria que também nesse dia as mulheres prestassem homenagem a uma mulher importante que se foi ontem, que foi a Preta Gil, eu queria pedir um minuto de silêncio para a Preta Gil, que será enterrada na sexta-feira a partir das dez horas da manhã. É isso, a nossa saudade é dada ao companheiro [Gilberto] Gil, à esposa dele e aos familiares da nossa querida Preta Gil”, disse Lula.

O minuto de silêncio foi respeitado e seguido de aplausos. A cantora morreu no último domingo (20/7), aos 50 anos. Estava em tratamento contra um câncer no intestino há dois anos. Faleceu nos Estados Unidos, onde fazia tratamentos experimentais.

No dia da morte da artista, o presidente lamentou. “Estou profundamente triste em saber que Preta Gil nos deixou nesta noite de domingo. Talentosa e batalhadora em tudo o que fazia – seja como artista, seja como empresária – Preta seguiu espalhando a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis de seu tratamento”, escreveu Lula.

O projeto

Além de estabelecer um percentual mínimo para mulheres nos conselhos de administração de estatais e empresas de economia mista, o texto aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado por Lula garante, dentro da cota feminina, uma segunda cota de 30% para mulheres negras ou com deficiência. A proposta foi da deputada Tabata Amaral (PSB-SP).