em-jogo-on-line,-homem-finge-ser-menina-de-10-anos-e-alicia-menores

Um homem de 50 anos foi preso em ação conjunta entre a Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) e a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) suspeito de se infiltrar em jogos on-line para enganar crianças e aliciá-las.

A ação, deflagrada por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Sinop (MT), em apoio à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente (SP), ocorreu na última sexta-feira (18/7).

No interrogatório, o homem afirmou ser reincidente nesse tipo de crime, revelando que se infiltrava em grupos de jogos on-line, onde se passava por uma menina de cerca de 10 anos de idade.

Conforme apurado pela polícia, após conquistar a confiança de outras crianças, o suspeito iniciava conversas privadas, apresentando-se como “amigo” da suposta menina, e dava continuidade ao aliciamento das vítimas.

Investigação

O homem passou a ser investigado por crimes sexuais contra crianças e adolescentes após a DDM de São Vicente identificar uma vítima residente no município.

Com base no depoimento da vítima e na análise técnica da PCMT, o homem foi identificado como sendo morador de Sinop.

Durante o cumprimento do mandado de busca na casa do suspeito, foram localizados e apreendidos com o suspeito dispositivos eletrônicos contendo centenas de imagens e vídeos de crianças em situação de vulnerabilidade sexual.

As investigações continuam, com objetivo de localizar possíveis vítimas em Mato Grosso, especialmente em Sinop, onde o investigado residia e mantinha atuação frequente por meios digitais.

A Polícia Civil destacou a importância da vigilância constante dos responsáveis sobre a atividade virtual de crianças e adolescentes, e ressalta que qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima pelos canais oficiais da instituição, como o 197.