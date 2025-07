Em luto por Preta Gil, Gominho dá resposta afiada após sugestão de período sabático

Amigo próximo de Preta Gil, Vinicius Gomes, mais conhecido como Gominho tem recebido diversas mensagens sobre sua forma de lidar com o luto desde a morte da cantora, que completou uma semana. Neste domingo (27/7), o apresentador decidiu responder a um comentário feito por uma internauta, que sugeriu que ele se afastasse do trabalho para cuidar de si.

Tudo começou após uma publicação reflexiva feita por ele no X (antigo Twitter), onde desabafou sobre o momento delicado que está vivendo: “Eu estou cansado de ser meu próprio porto seguro. Precisava percorrer o mundo por um ano sem saber o que fazer, pegar um trem e seguir fundo. Só paisagens a inspirar e o vento que gira o mundo”, escreveu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gominho responde internauta sobre mês sabático Foto: Globo/Trouva / Reprodução: X Gominho e Preta Gil Foto: Globo/Trouva Gominho e Preta Gil Foto: Reprodução/Instagram @gominho Gominho e Preta Gil Foto: Portal Leo Dias/Instagram @pretagil Preta Gil e Gominho Foto: Reprodução: Instagram @gominho Voltar

Próximo

A postagem com tom poético levou uma seguidora a sugerir um tempo de pausa: “Gominho, tire pelo menos um mês sabático. Você merece isso!”. No entanto, o comentário não foi bem recebido. O contratado do Grupo Globo respondeu de forma direta: “E sustento minha família e a mim como, amorzinha?”.

Após a resposta, ele recebeu apoio de fãs na plataforma de Elon Musk: “O povo acha que dinheiro dá em árvore, aluguel não espera. Está certo, Gomes!”, comentou uma admiradora. “Faz uma vaquinha para o seu mês sabático”, sugeriu outra. “Vamos ouvir o álbum dele, que é mara”, incentivou mais uma, mencionando o lado musical do artista.

Ainda nesta semana, Gominho refletiu sobre sua trajetória multifacetada na arte e na comunicação: “A vida inteira, eu ouvi que quem faz um pouco de tudo, não faz nada bem. Eu já acredito que quem faz um pouco de tudo, faz tudo o que quer. Amo ser um multiartista com a cabeça efervescente!”.