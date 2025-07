Em meio à polêmica com Dona Ruth, mãe de Murilo Huff se manifesta

Em meio à polêmica com Dona Ruth pela guarda de Léo, a mãe de Murilo Huff, Zaida Da Luz Huff resolveu se manifestar nas redes sociais. Através dos stories do Instagram, na quinta-feira (3/7), ela compartilhou uma oração para agradecer a Deus, falou sobre choro e fé.

“Querido Deus, obrigado por me acordar hoje. Sou uma mulher que confia em Ti, e a vida me testará, mas minha fé nunca vacilará. Eu posso chorar, mas me levantarei, pois acredito que Tu estás comigo”, começou.

E finalizou: “Senhor, mesmo quando não vejo saída, eu confio em Ti. Acalma o meu coração e me guia na Tua direção. Se você também sente assim, amém. Que esta oração toque o coração de todos que a receberem”, declarou.

Visita de Léo para Dona Ruth

O reencontro entre Léo, filho de Marília Mendonça, e dona Ruth, mãe da cantora, já tem data marcada. A coluna apurou com exclusividade que a primeira visita do menino à avó materna acontecerá nesta quinta-feira (3/7), conforme a permissão de Murilo Huff.

Leia também

Fontes da coluna declararam que a intenção do cantor sertanejo nunca foi afastar a avó do neto ou impedir a convivência familiar.

Esta será a primeira vez que os dois vão se encontrar desde que a guarda da criança foi concedida ao pai.

Entenda a decisão

A decisão judicial, emitida na noite de segunda-feira (30/6), estabelece que o garoto, de 5 anos, passe a viver sob os cuidados do pai e visite a avó quinzenalmente.

Até então, Léo, filho de Murilo Huff com Marília Mendonça, morava com Dona Ruth desde a morte da mãe, em novembro de 2021. O novo cenário tem sido emocionalmente delicado para a família materna, especialmente para a avó do menino, que demonstrou profunda tristeza com a mudança.

O desabafo de dona Ruth

Após o juiz decidir em favor do pai do menino, a mãe de Marília Mendonça falou sobre o caso: Estamos vivendo tudo que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele, eu choro”, desabafou Ruth em entrevista ao G1.

Ela também afirmou estar vivendo um verdadeiro luto: “Eles proíbem a gente de vê-lo, colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias. Meu filho está mal, meu filho está arrasado”.