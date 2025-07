Em meio à polêmica pela guarda do neto, Dona Ruth resgata declaração de Marília Mendonça

Após a recente decisão judicial que concedeu a guarda provisória de seu neto, Leo, ao pai, Murilo Huff, Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, emocionou seus seguidores ao resgatar um vídeo antigo. Na gravação, a “Rainha da Sofrência” faz uma tocante declaração à mãe, revelando a profundidade da relação entre as duas.

“A minha melhor amiga é a minha mãe e vejo que ela, como mãe, tem uma postura e, como amiga, tem outra completamente diferente. E, às vezes, a gente até se confunde com essa relação, porque ela para e fala: ‘Minha filha, eu tenho que lembrar que sou sua mãe’”, disse Marília na entrevista.

Detalhes da relação de mãe e filha

No vídeo, Marília Mendonça também recorda momentos divertidos com a matriarca: “A gente começa a brincar, uma fala um palavrão, a outra fala outro pior e já começa a se empurrar. Ela fala: ‘Me respeita, eu sou sua mãe’. Eu falo: ‘É que às vezes eu esqueço que você é minha mãe’”, brincou a cantora.

Ela também mencionou a união da família após momentos difíceis. “Eu perdi o pai cedo, ela passou por um momento de traição dentro do segundo casamento dela com o pai do meu irmão. Foram 10 anos de casamento, a gente se uniu mais ainda. Agora na quarentena, as duas mães, meu Deus, a gente está muito grudada”, declarou Marília.

Choro e desabafo após perder a guarda de Leo

A noite de segunda-feira (30 de junho) foi de forte comoção para Dona Ruth. A coluna Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, que ela foi vista chorando muito na churrascaria Favo de Mel, em Goiânia (GO), logo após a audiência sobre a guarda de Leo.

Segundo informações do portal R7, o juiz responsável pelo caso determinou que a guarda provisória da criança ficasse com o pai até a conclusão do processo. O encontro visava uma conciliação entre as partes, mas Dona Ruth e Murilo não chegaram a um acordo. Leo, que vivia com a avó materna desde a morte da cantora, já teria se mudado para a casa do pai, que foi recentemente reformada para recebê-lo.

A aparição de Dona Ruth aconteceu durante a inauguração da nova sede do Instituto Marília Mendonça, projeto social em homenagem à cantora. Fontes próximas relatam que, abalada, ela foi reconhecida no local e recebeu abraços e palavras de consolo.

Álbum de fotos e momentos com o neto

Pouco depois da audiência, Dona Ruth publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual abre um álbum de fotos com registros inéditos do neto. Entre os itens mostrados, estão o certificado do primeiro corte de cabelo de Leo, seu cordão umbilical e diversas imagens carinhosas da convivência familiar.

A trilha sonora da publicação foi a música gospel “É Tudo Sobre Você”, da banda Morada. A capa do álbum trazia a frase: “Colecionando bons momentos com as pessoas queridas em lugares incríveis. Que a alegria seja uma rotina!”. O vídeo também exibiu fotos de Marília Mendonça, incluindo ensaios e momentos íntimos ao lado da mãe e do filho.

Fonte: metrópoles

Redigido por ContilNet.