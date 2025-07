Em missão de resgate na Terra Yanomami dois indígenas morrem após queda de helicóptero

Dois idosos indígenas morreram após a queda de um helicóptero que participava de uma missão aeromédica na região de Surucucu, situada na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A aeronave, pertencente à empresa Voare Táxi Aéreo e contratada pelo Ministério da Saúde, realizava o transporte de pacientes indígenas em situação de emergência quando sofreu uma pane durante o voo.

De acordo com informações apuradas junto a lideranças locais e confirmadas pelo presidente da Associação Urihi Yanomami, Júnior Hekurari, o acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (7). A aeronave, modelo Esquilo B2 de matrícula PP-IVO, retornava de uma operação de resgate quando apresentou falhas mecânicas e precisou realizar um pouso de emergência em uma antiga pista conhecida como Ara Taú, localizada a aproximadamente 20 minutos da base de Surucucu.

Durante a aterrissagem forçada, o helicóptero acabou pegando fogo. Apesar de parte da tripulação conseguir sair com ferimentos leves incluindo o piloto, o copiloto e um profissional de saúde os dois indígenas não conseguiram deixar a aeronave a tempo e acabaram morrendo em decorrência das queimaduras.

As equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionadas ainda na noite do acidente para realizar o resgate, mas as más condições climáticas impediram o acesso à região. As buscas só puderam ser retomadas na manhã desta terça-feira (8). Segundo relatos, um dos sobreviventes precisou caminhar por cerca de três horas pela floresta para conseguir pedir socorro.

Em nota, a empresa Voare confirmou que o voo fazia parte de uma missão de atendimento médico emergencial em área remota e afirmou que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, conforme prevê a legislação aeronáutica. . Inicialmente, a empresa havia informado que todos os ocupantes sobreviveram sem ferimentos graves, o que foi posteriormente desmentido por relatos obtidos por veículos da imprensa, como a Rede Amazônica e o jornal O Globo

O Ministério da Saúde reconheceu a ocorrência do acidente, mas até o momento não divulgou mais detalhes sobre a missão ou os pacientes transportados. A FAB também não forneceu informações adicionais sobre a operação de resgate. Com informações:G1

