Em Orlando, Lucas Rangel e Lucas Bley mostram compras do enxoval da 1ª filha

Os influenciadores anunciaram que vão ser papais de uma menina chamada Mia

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley mostraram, nesta terça-feira (8/7), que estiveram em uma loja de produtos infantis e para bebês, em Orlando, nos Estados Unidos, prontos para finalizar o enxoval da filha que está a caminho. Eles compartilharam nas redes sociais tudo o que compraram para a futura herdeira.

Por meio de um vídeo, os papais mostraram as compras de enxoval na MacroBaby, como carrinho, bebê conforto, roupinhas, acessórios, na loja que é queridinha por muitos famosos.

Lucas Rangel e Lucas Bley revelam que estão esperando uma menina em chá revelação "Agora seremos três!": Lucas Rangel e Lucas Bley revelaram que serão papais

No final do último mês, o casal descobriu durante o chá revelação que estão à espera de uma menina, Mia. “Eu tô anestesiado ainda. Olhei para a fumaça e demorei pra entender o que estava acontecendo. Agora já comecei a enxergar a Mia usando as roupinhas”, falou Rangel na ocasião.

Os influenciadores revelaram em maio que seriam papais, com um vídeo emocionante. O casal, que está utilizando o método de barriga solidária para ter o primeiro filho, vem compartilhando desde então o processo da gestação nas redes sociais.