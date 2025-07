Em remissão, Fabiana Justus fala em gatilhos após morte de Preta Gil

Uma semana após a morte de Preta Gil, Fabiana Justus falou sobre a reação individual de cada paciente com câncer. Através de uma caixinha de perguntas, a influenciadora, filha de Roberto Justus, ainda desabafou sobre gatilhos ao ver notícias de mortes relacionadas à doença.

O assunto surgiu quando uma seguidora assumiu que estava triste com tudo o que aconteceu nos dias anteriores: “Não tem como não ficar mal… Nós, pacientes oncológicos, torcemos muito uns pelos outros. É uma sensação de que ‘uma de nós’ se foi. Eu tinha muita esperança de que ela iria ficar bem”, comentou.

E finalizou: “E lógico que uma notícia dessa, além de tristeza, dá muitos gatilhos. Mas meus médicos sempre ficam relembrando que cada paciente é um, cada doença é uma, cada corpo é um e cada resposta é uma. Força pra você e foca na sua história”, encerrou.

Despedida e morte de Preta Gil

O adeus à cantora Preta Gil aconteceu na sexta-feira (25/7) em um velório no Theatro Municipal aberto ao público e, posteriormente, reservado aos amigos e familiares. Em seguida, o corpo foi levado ao Cemitério e Crematório da Penitência, onde aconteceu a cerimônia de cremação, também reservada.

Preta Gil morreu no último dia 20, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde estava fazendo um tratamento experimental contra o câncer.

Detalhes da cremação

O influencer Vidoca, famoso por visitar túmulo de famosos, mostrou detalhes de como foi a cerimônia de cremação de Preta Gil no Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária do Rio. O rapaz entrou na sala ecumênica onde aconteceu a despedida final e gravou uma reprodução do momento, que foi reservado aos amigos e familiares da artista.

“Quando toda a imprensa, familiares e amigos foram embora, eu fui convidado pelo cemitério para conhecer a sala ecumênica, o local exato onde Preta Gil teve sua última cerimônia”, disse ele.

Em seguida, o influencer mostrou a capela e onde o caixão da cantora entrou para a cerimônia final: “É uma espécie de céu, onde tem fumaça, chuva de pétalas… É um local totalmente diferente do que vocês estão acostumados e foi exatamente nessa capela que horas atrás saíram os últimos aplausos para Preta”, falou.

Vidoca ainda conversou com um homem que trabalha no local, que explicou detalhes de onde ficou o caixão. Na sequência, eles fizeram uma reprodução de como foi a cerimônia da despedida da artista.

O vídeo revelou imagens sendo transmitas no fundo como cachoeiras, um local com árvores e um céu que se abre. Logo depois, o caixão entra no espaço, como se tivesse chegando ao céu. “Foi exatamente assim que Preta Gil se despediu hoje, com um céu de fundo, pra onde com certeza ela foi”, disse ele.

No final, uma mensagem no telão foi exibida aos familiares e amigos de Preta Gil: “Vocês que ficaram, sigam em frete, a vida continua linda e bela como sempre foi”.