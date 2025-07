Em Sena Madureira, procura pela vacina contra o sarampo ainda é baixa, alerta Saúde

Apesar dos alertas constantes que vem sendo feitos pelas autoridades da saúde, a procura pela vacina contra o sarampo ainda é baixa em Sena Madureira. A constatação foi feita nesta semana pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de imunização.

Desde que foi deflagrada a campanha neste ano, pouco mais de 600 moradores receberam o imunizante, denotando pouca preocupação dos munícipes em se prevenir.

“Cabe destacar que em todas as unidades de saúde há doses da vacina disponíveis. Recomendamos aos moradores que procurem as unidades. O sarampo é altamente contagioso e perigoso”, comentou Luziete Queiroz, coordenadora do setor de imunização.

A vacina é direcionada para pessoas de 6 meses a 59 anos.

Há algum tempo, casos de sarampo não são registrados no Brasil. O problema é que recentemente um surto da doença ocorreu na Bolívia, país vizinho, provocando grande preocupação entre as autoridades Acreanas.