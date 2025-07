Em Sena Madureira, saúde intensifica ações contra o sarampo e oferta vacina em todas as unidades

Em decorrência de um surto de sarampo registrado na Bolívia, país vizinho ao Brasil, as autoridades de saúde do Acre estão em alerta e intensificando as ações que visam prevenir a doença.

Em Sena Madureira, será realizado o dia D de vacinação na próxima terça-feira (15) em frente à Praça 25 de setembro.

As doses da vacina são direcionadas para crianças a partir dos 6 meses de vida até pessoas com 59 anos de idade.

De acordo com Serginei Amorim, diretor de vigilância em saúde da secretaria municipal de saúde de Sena Madureira, a vacina é o único meio para evitar o sarampo.

“Trata-se de um doença altamente contagiosa, por isso, estamos intensificando as ações e recomendando que a população possa se vacinar. A partir de segunda-feira (14) todas as unidades ofertam doses da vacina para quem ainda não completou o esquema. Se você tem dúvida se precisa tomar ou não, procure uma unidade de saúde. De cada 10 pessoas não vacinadas, 9 podem se infectar facilmente”, alertou.

Durante todo o mês de julho e também em agosto as ações nesse sentido serão promovidas em Sena Madureira.

Cabe destacar que ainda não há casos confirmados no Acre de sarampo recentemente. Contudo, há riscos nesses sentido em face da proximidade do Estado com a Bolívia.