em-tratamento-nos-eua,-preta-gil-se-diverte-ao-participar-de-trend-com-amigos

Em meio a uma fase delicada de cuidados médicos nos Estados Unidos, Preta Gil compartilhou um momento leve e descontraído nas redes sociais, neste domingo (13/7). A cantora, de 50 anos, participou da trend viral “dá-me um graaaa” ao lado de amigos próximos durante sua estadia em Nova York, onde segue em tratamento contra o câncer colorretal.

O vídeo, publicado no Instagram, mostra Preta animada ao lado de Cynthia Sangalo, irmã da cantora Ivete Sangalo, além de Jude Paulla e Dito, produtor e assessor pessoal de Cynthia. O grupo entrou na brincadeira com sorrisos e bom humor, mostrando sintonia e apoio à artista neste período de recuperação.

Preta Gil participa de trend com amigos durante tratamento contra câncer em Nova York Reprodução/Instagram @pretagil Regina Casé com Preta Gil nos EUA Reprodução / Instagram Flora Gil e Preta Gil Reprodução: Instagram Flora Gil e Preta Gil Reprodução: Instagram @floragil_ Preta Gil e família Reprodução: Instagram @floragil_

Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 e, desde então, passou por cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia no Brasil. Após uma recidiva com metástases, ela iniciou uma nova etapa do tratamento fora do país em junho deste ano.

Nos Estados Unidos, a artista foi avaliada por instituições como o Virginia Cancer Institute, em Washington, e o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York. Ela foi aprovada para participar de protocolos clínicos com terapias experimentais que ainda estão em fase de testes, em busca de novos caminhos para o enfrentamento da doença.