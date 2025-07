Em visita ao Acre, ministra das Mulheres discute fortalecimento do PT e da federação com foco na participação feminina

A ministra de Estado das Mulheres, Márcia Lopes, participou na noite desta terça-feira, 22, de uma reunião com expressiva participação de mulheres militantes na sede estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), em Rio Branco.

O encontro reuniu lideranças dos movimentos sociais e representantes dos três partidos que compõem a federação Brasil da Esperança no Acre — PT, PCdoB e PV — e teve como foco o fortalecimento da presença feminina na política e o enfrentamento aos desafios locais que impactam diretamente a vida das mulheres.

A atividade aconteceu após cumprimento de agenda oficial da ministra no estado, que reforçou a escuta ativa como instrumento para orientar ações do governo federal em diálogo com a base social e os territórios.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias para ampliar a participação das mulheres nas eleições de 2026, com foco na formação de chapas proporcionais femininas e no reposicionamento da federação no cenário político acreano.

A secretária estadual de Mulheres do PT, Iwlly Silva, destacou a importância do momento:

“A vinda da ministra tem como objetivo fortalecer nossa movimentação interna enquanto partido e, principalmente, ouvir a realidade das mulheres que constroem o Acre nos movimentos sociais e nas bases. Queremos compartilhar com ela os desafios que temos enfrentado, reposicionar a federação no cenário político e trabalhar pela ampliação da representação feminina, seja nas chapas proporcionais, seja nas articulações para as eleições estaduais. Também colocamos em pauta o nome do companheiro Jorge Viana, que é uma possibilidade real para o Senado”, afirmou.

A reunião também serviu como espaço de articulação entre mulheres de diferentes frentes de luta — sindical, comunitária, ambiental, antirracista e feminista —, todas unidas pelo compromisso com a construção de um projeto político popular, democrático e inclusivo.

A ministra Márcia Lopes agradeceu o acolhimento e reafirmou o compromisso do Governo Federal com a participação ativa das mulheres nos espaços de decisão:

“Estar aqui no Acre, com tantas mulheres comprometidas com a transformação social, é uma reafirmação da força que temos quando nos organizamos. Nosso papel no governo é garantir que as vozes das mulheres estejam no centro das políticas públicas e dos espaços de poder”, afirmou a ministra.

O encontro foi marcado por falas potentes, emoção e a certeza de que o fortalecimento da democracia passa, necessariamente, pela valorização das mulheres na política e nas decisões que moldam o futuro do país.

