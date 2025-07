Embaixador, bebê! Gusttavo Lima tem show confirmado em Rio Branco, revela página de eventos

O cantor Gusttavo Lima, um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil, está confirmado para um show em Rio Branco. A informação foi divulgada neste sábado (5) pela página Acrefest, especializada em cobrir eventos no estado.

De acordo com o anúncio, a capital acreana será o próximo destino do Embaixador após sua apresentação na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A data, o local e os detalhes da venda de ingressos ainda não foram divulgados oficialmente, mas a confirmação da vinda já movimenta os fãs nas redes sociais.