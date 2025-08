Embrasol leva energia solar ao seu alcance e tem promoção especial durante a Expoacre 2025

Durante a visita ao estande da Embrassol na quinta noite da ExpoAcre 2025, foi possível conhecer de perto a proposta da empresa que atua nos estados do Acre, Rondônia e Amazonas. Especializada em energia solar, a Embrassol está oferecendo uma condição exclusiva para quem fechar contrato durante a feira: um ar-condicionado inverter de 12 mil BTUs da marca Gree, uma das mais conceituadas do mercado de brinde para o cliente.

A energia solar é uma das alternativas mais inteligentes e sustentáveis para quem busca economizar na conta de luz e ainda contribuir com o meio ambiente. Utilizando apenas a luz do sol, que é uma fonte inesgotável e gratuita, o sistema de placas solares transforma essa energia em eletricidade para uso residencial, comercial ou rural. Além de reduzir drasticamente os custos mensais com energia, o investimento se paga e aumenta o valor do imóvel. Ou seja, é uma solução moderna, ecológica e financeiramente vantajosa.

De acordo com Edenilson, gerente da empresa, o investimento em energia solar é uma das formas mais rápidas e seguras de economizar na conta de luz. “Hoje, a gente consegue atender todos os perfis de público e trazer o retorno do investimento em até 20 meses. É uma economia real no dia a dia”, explicou.

Além do benefício ambiental e financeiro, a ação na feira tem ainda um atrativo extra: um churrasco especial voltado para servidores públicos, marcado para esta sexta-feira (1º), no próprio estande da empresa, próximo ao estacionamento principal da feira.

“Temos uma condição muito especial para funcionários públicos, mas todos são bem-vindos. Empresários, trabalhadores de qualquer área, venham conhecer nossos consultores e fazer o melhor negócio da sua vida”, destacou Edenilson.

A cobertura completa da ExpoAcre segue nas redes da ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual e a TV Rio Branco.