Emoção e soltura de balões marcam sepultamento de jovem que morreu após acidente com linha de cerol

A tarde deste domingo, 20, foi marcada por profunda comoção em Cruzeiro do Sul (AC), durante o velório e sepultamento de Jéssica Santos, de 33 anos, vítima de um acidente trágico ocorrido no sábado (19), quando foi atingida no pescoço por uma linha com cerol enquanto trafegava de motocicleta pelo bairro João Alves.

Centenas de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre em clima de dor e homenagens emocionantes. Balões brancos foram soltos ao céu, simbolizando a saudade, o pedido por justiça e o desejo de paz. Em meio a lágrimas, orações e abraços apertados, a população se uniu para prestar as últimas homenagens a uma jovem conhecida por sua alegria, carisma e força.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a longa fila de veículos que acompanhavam o cortejo, refletindo o impacto da perda e a comoção gerada pela tragédia. Jéssica era esposa de um policial militar e muito querida na comunidade, o que tornou a despedida ainda mais dolorosa para familiares, amigos e colegas de trabalho.

O cerol, mistura criminosa e extremamente perigosa de cola com vidro moído, usada em linhas de pipa, tem sido responsável por inúmeros acidentes graves e fatais em todo o país.

A despedida de Jéssica Santos não foi apenas uma cerimônia de luto, mas também um clamor coletivo por justiça e consciência, para que outras vidas não sejam ceifadas de maneira tão brutal e evitável.