Emocionada, Ivete faz homenagem a Preta Gil no Fortal 2025. Vídeo

A cantora Ivete Sangalo prestou uma emocionante homenagem à cantora Preta Gil durante sua apresentação no Fortal 2025, neste sábado (26/7). Foi o primeiro grande show da artista baiana desde a morte da amiga, no último domingo (20/7), aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

No trio elétrico do bloco “Se Lança”, Ivete exibiu uma imagem de Preta Gil e dedicou não apenas o Fortal, mas todos os seus próximos shows à memória da artista, “Ofereço a você, Pretinha, com todo o meu amor, esta apresentação e todas as que vierem. De todos os artistas, e estendo isso a todos os artistas”, disse, emocionada. Durante a apresentação, Ivete cantou “Sinais de Fogo”, sucesso de Preta, em tributo à amiga de longa data.

Antes de iniciar a canção, Ivete disse aos fãs que estava emocionada, pois a morte ainda era recente, mas garantiu que está tudo bem. “Está tudo bem, viu?! Estou emocionada por que foi agora, mas está tudo bem. Ela deixou todo mundo muito bem equipado, acreditem!”, afirmou.

O trio elétrico que Ivete Sangalo se apresentou exibiu fotos da Preta Gil

Amizade de longa data

Amigas há décadas, Ivete e Preta cultivavam uma relação de grande afeto e apoio mútuo. Em 2012, durante participação no programa TV Xuxa, Preta revelou que Ivete chegou a ajudá-la em momentos difíceis, inclusive pagando por um ano a escola de seu filho, Francisco Gil.

“Ela me convidou para ir ao shopping, entrou em uma loja e saiu escolhendo tudo o que faltava na minha casa. Comprou ar-condicionado, torradeira, batedeira… Montou a minha casa inteira”, contou Preta à época.

Ao descobrir que a amiga não tinha como arcar com as mensalidades escolares de Francisco, Ivete não hesitou: “Na hora, ela fez um cheque e disse: ‘Isso eu não admito. Estar sem dinheiro tudo bem, mas não pagar a escola do Tico é inadmissível’”, relembrou a filha de Gilberto Gil.

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil morreu no último domingo (20/7), aos 50 anos, após uma longa luta contra um câncer colorretal. Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença.

A filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha revelou que foi diagnosticada com câncer em janeiro de 2023. Ao longo do ano, ela enfrentou diversas internações e cirurgias. Em dezembro, anunciou o fim do tratamento e o começo da reabilitação.

Preta manteve o acompanhamento médico e revelou o retorno do câncer, com metástase, em agosto de 2024. Após a nova descoberta, ela passou por outras cirurgias e realizou todos os tratamentos disponíveis no Brasil.

Em maio deste ano, a cantora foi para os Estados Unidos e se submeteu a um novo tratamento experimental. Durante a estadia, ela esteve acompanhada de amigos e familiares, além de receber diversas visitas.