emocionados,-edu-guedes-e-ana-hickmann-agradecem-apoio-e-falam-sobre-luta-contra-tumor

O apresentador Edu Guedes, e a esposa, Ana Hickmann, publicaram um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (16/7) para agradecer o apoio recebido após o diagnóstico de um tumor no pâncreas. Na gravação, os dois aparecem visivelmente emocionados e com lágrimas nos olhos ao falar sobre o momento delicado que estão enfrentando em família.

“Me sinto muito especial. Cada mensagem de carinho, cada palavra de força, chegou até mim com intensidade. Isso tem me fortalecido muito”, afirmou Edu, que também compartilhou a gravação no YouTube. Em publicação no Instagram, ele reforçou o agradecimento: “Me emocionei com cada mensagem que recebi. Obrigado por estarem comigo. Ana Hickmann, te amo!”.

O apresentador passou por uma cirurgia no início de julho no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento consistia na retirada da cauda do pâncreas, parte dos gânglios linfáticos e do baço. Durante os exames pré-operatórios, cálculos renais também foram identificados e removidos. Ele recebeu alta médica no dia 11 de julho e segue em recuperação.

Ana Hickmann também se pronunciou nas redes sociais. Em um post, afirmou que o diagnóstico chegou como uma “tempestade” e destacou a importância da fé no processo de cura. “Maior do que o medo é a certeza de que tudo vai dar certo. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve”, escreveu. “Continuem rezando por ele. Isso faz toda a diferença”, completou.