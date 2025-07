Empregada de Alexandre Pires é condenada por furto milionário

O cantor Alexandre Pires e sua esposa, Sara Campos, foram vítimas de um esquema de desvio milionário praticado por uma ex-funcionária de confiança do casal. Uiara Regina Cardoso Teixeira, que trabalhava na casa do pagodeiro, foi condenada a mais de 16 anos de prisão por furto qualificado e lavagem de dinheiro. Ela ainda pode recorrer da decisão. Segundo Alexandre, foi o estilo de vida cada vez mais luxuoso da ex-funcionária que despertou o alerta.

De acordo com o processo, revelado pelo G1, Uiara passou a ostentar carros caros, viagens internacionais e procedimentos estéticos, tudo isso com um salário de aproximadamente R$ 4 mil. A mudança repentina levou Alexandre e Sara a desconfiarem, e a funcionária acabou sendo demitida por justa causa.

O marido de Uiara, Elcione Cassiano, também foi condenado por envolvimento no crime. Ele recebeu pena de seis anos de prisão. A decisão foi emitida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia, sob responsabilidade do juiz André Ricardo Botasso. Como a sentença ainda é em primeira instância, o casal pode recorrer.

Além da prisão, o juiz determinou o bloqueio de bens da ex-funcionária, pagamento de multa e uma indenização de R$ 1,5 milhão aos ex-patrões.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os desvios aconteceram entre 2014 e 2018, período em que Uiara atuava como administradora das empresas do cantor e tinha acesso total às contas bancárias do casal. Com o dinheiro desviado, ela ainda comprou imóveis e bancou reformas em benefício próprio e de terceiros.

A denúncia foi oferecida pelo MPMG em 2020, apontando que Uiara se aproveitou da relação de confiança com o casal para ocultar a origem dos valores. Em nota, a defesa da ex-funcionária informou que recorreu e que pretende provar a inocência dos condenados.

Cargo de confiança

Sara Campos contou à Justiça que conheceu Uiara em 2007, quando as duas trabalhavam em uma concessionária de motos. Depois de se casar com Alexandre Pires, em 2008, ela convidou a ex-colega para ajudar na administração do escritório do cantor.

Em 2011, Uiara foi formalmente contratada e passou a ter acesso total às finanças pessoais e empresariais do casal. O cargo exigia confiança, já que ela cuidava de contas bancárias, lidava com cheques e gerenciava pagamentos. De acordo com a denúncia, a condenada se aproveitou dessa posição para fazer os desvios.

