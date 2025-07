Empresa abre quase 60 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Rio Branco

A empresa Acre Terceirização e Serviços está disponibilizando quase 60 vagas de emprego destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD) em Rio Branco. As oportunidades são voltadas para funções administrativas, com possibilidade de atuação em órgãos públicos das esferas municipal, estadual e federal, além de empresas do setor privado. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais.

Segundo a empresa, a definição do cargo para cada candidato será feita a partir da análise curricular, realizada diretamente pela secretaria ou empresa onde o profissional vier a atuar. O valor do salário varia conforme a qualificação do candidato e as condições estabelecidas com cada contratante.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected], indicando no assunto a vaga pretendida. O processo seletivo permanecerá aberto até que todas as vagas sejam preenchidas.